Paulistanos encontram estações do Metrô fechadas na volta para casa

Na volta para casa, os paulistanos permanecem com restrições para utilizar o transporte público. As linhas do Metrô operam parcialmente, mas toda a frota da SPTrans tem funcionamento normal.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava, às 18h30, 111 km de lentidão, média considerada baixa para o horário.

As vias de maior lentidão são a Marginal Tietê sentido Ayrton Senna, com 9,3km; a 23 de Maio, com 8,7km no sentido Santana; e a Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, com 4,7km de lentidão.

Os trechos em operação do Metrô são:

Linha 1-Azul: entre as estações Saúde e Luz - integração com as linhas 2-Verde nas estações Ana Rosa e Paraíso, 3-Vermelha na Sé, e 4-Amarela

Linha 2-Verde : entre as estações Alto do Ipiranga e Vila Madalena - integração com as linhas 1-Azul na Ana Rosa e Paraíso, e 4-Amarela na Consolação

Linha 3-Vermelha: entre as estações Marechal Deodoro e Tatuapé - integração com as linhas 1-Azul na estação Sé e 4-Amarela na República;

Linha 5-Lilás: opera normalmente entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro.

Linha 15-Prata: continua paralisada

As estações com integração aberta para a CPTM são Brás, Tatuapé, Luz e Santo Amaro.

O Metrô ainda informa que a estação Palmeiras-Barra Funda permanecerá fechada. Assim, quem for ao jogo da noite desta quarta-feira, 15, no Allianz Parque, deve descer na estação Marechal Deodoro ou Sumaré. Tem a opção também de ir até a Estação da Luz, fazer integração para os trens da CPTM e pegar a Linha Rubi em direção à Barra Funda.