Paulistanos devem enfrentar frio e chuva no feriado

Os paulistanos que resolveram ficar na cidade no feriado prolongado de Corpus Christi devem se preparar para enfrentar frio e chuvas nos próximos dias. Ainda na tarde desta quarta-feira, 10, que começou com poucas nuvens e temperaturas amenas, a aproximação de uma frente fria deve provocar as primeiras pancadas de chuva e temperatura máxima de 23ºC.

Veja também:

Baixas temperaturas 'esquentam' turismo serrano em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Campos do Jordão deve receber 100 mil turistas no feriado

CET estima saída de 1,4 milhão de carros de São Paulo

Acompanhe a situação do trânsito no blog

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir de quinta-feira, 11, além das chuvas previstas, as temperaturas devem cair significativamente. Na quinta-feira de feriado, a temperatura deve variar entre 15ºC e 19ºC. Para a próxima sexta-feira, 13, e sábado, 14, estão previstas chuvas mais intensas e termômetros variando entre 12ºC e 17ºC. No domingo, o dia deve ficar parcialmente nublado, com ocorrência de neblina. A máxima não passa dos 20ºC e a mínima fica em 10ºC.

Para quem decidiu ir à praia, o tempo também não vai estar muito bom. A previsão para o feriado é que o céu fique encoberto, e a máxima chega aos 23ºC. Na sexta, sábado e domingo, a previsão para a região do litoral do Estado não é diferente: céu encoberto, com ocorrência de neblina, e chuvas ocasionais em pontos isolados.

Na região da Serra da Mantiqueira, o tempo também vai ficar encoberto durante o feriado prolongado. Há previsão de chuvas ocasionais e quem viajar à procura do frio, não deve se arrepender tanto. A previsão para quinta é que as temperaturas não passem de 15ºC. Durante o resto do fim de semana a temperatura deve permanecer baixa e a ocorrência de chuvas deve ser intensificada.

No restante do Estado, a previsão do Inmet não é diferente. Temperaturas que não passam dos 25ºC e chuvas ocasionais. No domingo o tempo deve estabilizar e as chances de chuva são menores.

Atualizado às 16 horas para acréscimo de informações.