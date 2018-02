Paulistano volta a enfrentar dificuldades no trânsito após temporal

SÃO PAULO - Paulistanos enfrentam nesta quarta-feira, 20, mais uma manhã de dificuldades no trânsito em decorrência do temporal que atingiu a cidade na tarde dessa terça-feira, 19. Apesar de a capital ter registrado uma chuva mais fraca que a dos dias anteriores, com 11,1 mm, a cidade tinha, nesta manhã, 113 semáforos com problemas e 25 árvores caídas por volta das 8h da manhã, de acordo com Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), essa terça foi o vigésimo dia seguido de chuva em São Paulo. Falta pouco para que o volume de chuva previsto para o mês, que é de 217 mm, seja ultrapassado. O índice pluviométrico de fevereiro alcançou ontem a marca de 215,5 mm.

A recorrente falha nos semáforos da capital, registrada todos os dias logo após as chuvas, motivou a prefeitura a anunciar investimentos da ordem de R$ 100 milhões para manutenção e substituição da rede de semáforos da cidade. De acordo com o governo municipal, o processo licitatório deve ocorrer no primeiro semestre.