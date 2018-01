Paulistano sai para compras de Natal e trânsito fica muito ruim

Os motoristas que puderem devem evitar as ruas do Brás, na região central de São Paulo, nesta segunda-feira, 8. O grande volume de carros e a quantidade de pessoas transitando na região por conta das compras de fim de ano e Natal complicou o trânsito no local, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os bolsões de estacionamento de ônibus na região estão lotados, segundo a CET. Por conta do trânsito na região central, a Avenida do Estado tinha mais de 5 km de trânsito parado no sentido Santana, entre as Ruas Trinta e Um de Março e Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo. Às 10 horas, a cidade registrava 121 km de lentidão, segundo a CET. As marginais do Tietê e do Pinheiros eram os piores trechos. Na região central, o grande fluxo de ônibus se deu devido aos feriados municipais em cidades próximas da capital, de acordo com a CET. As ruas mais afetadas são a Oriente, São Caetano, Maria Marcolina, Avenidas do Estado, Cruzeiro do Sul, Radial Leste, Rangel Pestana e o Largo da Concórdia. O motorista que passa pela Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, enfrentava mais de 9 km de lentidão na pista expressa, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. A situação também era a mesma na pista expressa sentido Castelo Branco, da Marginal do Tietê, que acumulava quase 9 km de lentidão, entre as Pontes Rodovia Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto.