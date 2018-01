SÃO PAULO - Dez horas de estrada é o tempo médio que está sendo gasto por quem sai da capital paulista em direção às praias do litoral norte de São Paulo durante as festas de fim de ano. A tendência é que nesta quarta-feira, 31, o tempo seja ainda maior, já que são esperados milhares de veículos nas estradas que saem de São Paulo para o ano-novo.

O movimento nas rodovias em direção ao litoral norte começou a se intensificar no início da tarde desta terça-feira, 30, nas rodovias dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba; e na Oswaldo Cruz, que faz a ligação entre Taubaté e Ubatuba. Durante a manhã, os motoristas, porém, não enfrentaram problemas para chegar ao litoral. O movimento na Tamoios era intenso, porém, sem lentidão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O percurso entre São José dos Campos e Caraguatatuba estava sendo feito em pouco mais de duas horas. Em dias normais, o trajeto é feito em uma hora. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) criou uma faixa extra no trecho de serra para possibilitar duas faixas de descida e uma para subida. Na Rodovia Presidente Dutra o tráfego também fluía sem problemas pela manhã.

Mas na Rodovia Rio-Santos (SP-55), os visitantes tiveram que tirar da bagagem doses extras de paciência. Somente o trajeto entre Caraguatatuba e Ubatuba, percorrido em média em 40 a 50 minutos em dias normais, estava sendo feito na tarde desta terça entre três e quatro horas. No trevo de Caraguatatuba, que dá acesso a Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, o movimento foi intenso durante todo o dia. No trecho paulista da Rio-Santos, entre Bertioga e Ubatuba, há diversos pontos de lentidão, onde não é possível trafegar a mais de 10km/h. Somando as horas de estrada, o paulistano leva até 10 horas para chegar à praia.

No quilômetro 147, na altura da Praia de Toque Toque Pequeno, em São Sebastião, meia pista está interditada devido às chuvas que atingiram a região há uma semana. Devido ao sistema “siga e pare”, há lentidão no trecho durante todo o dia. O problema continuará durante toda a temporada de verão.

Multas. A Polícia Rodoviária Estadual registrou uma média de 30 multas por hora nas estradas que cortam o Vale do Paraíba e litoral norte entre os dias 24 e 28 de dezembro. Foram aplicadas 3.071 autuações por excesso de velocidade, 159 por ultrapassagem proibida, 280 pela falta do cinto de segurança e 61 por embriaguez. Segundo a corporação, foram registradas três vezes mais multas que no ano passado no mesmo período.