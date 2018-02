Paulistano ganhador da Mega-Sena é assassinado em mesa de bar no Ceará

FORTALEZA – Miguel Ferreira de Oliveira, de 50 anos, conhecido como o Milionário da Mega-Sena no Ceará, foi morto na madrugada de domingo, 4, no bar Ponto da Pizza, no bairro Alto Alegre, em Campos Sales, a 596 quilômetros de Fortaleza.

Oliveira, que era natural de São Paulo, faturou, em 2011, o prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena. Após ganhar o prêmio, ele se mudou para Campos Sales, onde comprou imóveis e vivia dos aluguéis.

De acordo com a polícia, ele respondia em liberdade, desde dezembro de 2016, a um processo por desacato a policiais do BPRaio e por embriaguez ao volante.

Ele participava de uma seresta quando foi atingido por três tiros disparados por um homem. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o autor dos disparos chegou e saiu caminhando. Para fugir, entrou em um terreno baldio, próximo a um posto de gasolina. A vítima morreu na mesa do bar.

Um inquérito foi aberto na Delegacia de Campos Sales. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

