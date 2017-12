Paulistano enfrenta trânsito sentido litoral e interior na saída para o Ano-Novo

Atualizado às 17h30.

SÃO PAULO - O paulistano que viaja na tarde desta quinta-feira, 26, em direção ao interior e ao litoral para as festas de Ano-Novo enfrenta tráfego intenso e pontos de lentidão nas principais rodovias que saem da capital.

Por volta das 17h20, a Rodovia dos Imigrantes, que dá acesso à Baixada Santista, tinha lentidão no planalto e na chegada ao litoral. Segundo a concessionária Ecovias, há congestionamento entre os kms 28 e 32 (pouco antes do pedágio) e do 62 ao 65, já na chegada à Baixada Santista.

Na Rodovia Anchieta, que desce nas duas pistas, o tráfego era intenso na pista norte e lento na sul. A melhor opção para a descida para o litoral é a rodovia Anchieta. Nas duas vias funciona a Operação Descida, com sete faixas para descer (três na Imigrantes e quatro na Anchieta) e três para subir (na Imigrantes).

Já no litoral, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (antiga Piaçaguera-Guarujá), o motorista enfrentava lentidão no sentido Guarujá do km 270 ao 268. No rumo oposto, o engarrafamento ia do km 267 ao 270.

Por sua Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, a lentidão sentido Praia Grande ia do km 276 ao 280 e do 272 ao 270 no sentido Cubatão.

Na Rodovia Ayrton Senna, havia tráfego lento entre os quilômetros 16 e 19, no sentido interior, "devido ao excesso de veículos", segundo a concessionária Ecopistas. No sentido oposto, "o movimento é tranquilo".

Entre esta quinta-feira e o dia 1.º de janeiro, a Ecopistas estima que entre 1,2 e 1,3 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Das 10 às 11 horas desta quinta, 9.794 veículos passaram pela via sentido interior.

Interior. No sentido interior, na Rodovia Anhanguera, havia lentidão entre os km 73 e 70 devido a um carro parado na faixa mais à esquerda da pista sentido interior, segundo a concessionária AutoBan. A Rodovia dos Bandeirantes não tinha lentidão no horário.

Voos. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 125 decolagens e 114 pousos da meia noite até as 10 horas desta quinta-feira. Segundo a GRU Airport, 20 voos atrasaram e oito foram cancelados. A concessionária informou que dois voos chegaram atrasados de outros aeroportos e uma decolagem apresentou atraso superior a 30 minutos.

Em Congonhas o movimento é tranquilo. Das 6 horas às 11 horas desta quinta-feira ocorreram 76 voos - um deles atrasado. Houve apenas um cancelamento nesta manhã. / COLABOROU CAIO DO VALLE