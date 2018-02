Paulistano enfrenta lentidão no retorno do carnaval

O retorno do feriado de carnaval deve registrar trânsito intenso entre 10h e 22h nesta Quarta-feira de Cinzas, 14, segundo previsão das principais concessionárias que administram as rodovias paulistas.

A descida para o litoral pela Rodovia dos Imigrantes deve ser liberada apenas na quinta-feira, 15. O esquema montado pela Ecovias na quarta será o quatro por seis. Nesta operação, as duas pistas da Anchieta são utilizadas para descer e as duas da Imigrantes para subir a serra em direção à capital.

Nesta terça, o paulistano enfrentou congestionamento nas principais rodovias que servem o Estado de São Paulo. O motivo da lentidão, segundo as concessionárias, foi o excesso de veículos, associado à chuva fraca em alguns pontos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 21h, a concessionária Ecovias afirmava que a melhor opção para ir da Baixada Santista para a capital era pela Rodovia Anchieta. Durante o dia, o sistema Anchieta-Imigrantes chegou a registrar 30 quilômetros de lentidão na subida da serra do Mar.

Na Fernão Dias, os motoristas enfrentaram chuva alternada e lentidão por volta das 19h30 do km 48 ao km 59, próximo a Mairiporã, mas no restante da rodovia tudo fluía bem.

+++ Acompanhe a situação do trânsito na volta do feriado de carnaval

Os piores trechos foram registrados na Régis Bittencourt, com 32 quilômetros de lentidão sentido São Paulo, por volta das 20h. Na Serra do Cafezal, do km 370 ao km 357 (13 quilômetros) e em Itapecerica da Serra/Embu das Artes, do km 299 ao km 280 (19 quilômetros).

As rodovias que servem o interior não registraram grandes retenções e fluíram bem. Castello Branco, Dutra, Raposo Tavares e o Sistema Anhanguera/Bandeirantes não tiveram ocorrências significativas.

De acordo com a contagem da Ecovias, desde a meia-noite da última quinta-feira, 08, mais de 466 mil veículos deixaram São Paulo em direção à Baixada Santista.