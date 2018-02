Paulistano dará nota a Haddad pelo celular

SÃO PAULO - Os moradores de São Paulo vão poder usar um aplicativo de celular, a partir desta quarta-feira, 2, para declarar o nível de satisfação em relação à atuação dos vereadores e do prefeito Fernando Haddad (PT). A qualidade dos serviços públicos também será medida. Ao todo, 12 temas poderão ser avaliados pelos cidadãos por meio de notas que vão de zero a cinco.

Criado há dois anos pela agência i.Brasil, o MyFunCity foi adaptado para servir como um banco de dados para os vereadores, que terão acesso direto e em tempo real, aos resultados. A ideia é fazer da ferramenta uma espécie de termômetro para definir políticas.

Idealizador do MyFunCity, Mauro Motoryn explica que a parceria firmada pela Câmara possibilitará a cada vereador acesso direto às respostas fornecidas pelos usuários. "Eles terão um login e uma senha para visualizar nosso banco de dados a qualquer hora."

Por enquanto, o programa não permitirá a atribuição de notas a cada um dos 55 vereadores. A Câmara, como instituição, é que será avaliada. Já no caso de Haddad, a avaliação será direta e pessoal. Na tela inicial do aplicativo, o usuário poderá escolher a opção "prefeito" e conceder a ele notas de zero a cinco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O download do aplicativo é grátis e pode ser feito pelo site da Câmara (www.camara.sp.gov.br) ou pelas lojas virtuais de aplicativos de celular. A partir de maio, as informações concedidas pelos usuários passarão a ser reunidas pelas 32 subprefeituras de São Paulo.