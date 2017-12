Paulistanas

Moradores reclamam de caçambas na rua

Moradores da Rua Fernandes de Abreu, no Itaim-Bibi, zona sul da capital, reclamam do excesso de caçambas de entulho estacionadas na via. Em um espaço de cerca de 150 metros, há seis equipamentos destinados a guardar temporariamente restos de obras, todos do lado par da via. Os moradores reclamam, mas a Prefeitura diz que o serviço está regularizado.

CÂMARA

Dos 55 vereadores, 18 são candidatos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 55 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, 18 se inscreveram para participar das eleições deste ano. Nove serão candidatos a deputado estadual, oito a deputado federal e um a senador. Além deles, dois outros integrantes da Casa concorrerão ao cargo de suplente de senador. O partido com o maior número de vereadores candidatos é o PSDB, com seis (cinco a deputado estadual e um a federal). PT, PR e PSB inscreveram dois concorrentes cada. Enquanto PMDB, PPS, PP, PSC, PV e PCdoB terão apenas um candidato.

CULTURA

13º Festival do Japão vai até domingo

Ocorre até domingo o 13.º Festival do Japão. O tema da edição de 2010 é a Arte nas Províncias, trazendo um panorama sobre a cultura local asiática. O festival conta também com exposições, cursos, workshops e apresentações de danças e ritmos nipônicos, além de reunir uma praça de alimentação com comidas típicas de cada uma das províncias. O Centro de Exposições Imigrantes está localizado no km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes, no bairro do Jabaquara (na zona sul da capital).