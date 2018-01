Paulistanas

Estacionamento fica até 92% mais caro

Segundo levantamento feito pelo Sindicato dos Empregados em Estacionamentos do Estado de São Paulo (Seeg), entre 2005 e 2009, o número de estacionamentos nas nove regiões da capital onde há mais vagas (Pinheiros, Vila Mariana, Bela Vista, centro, Itaim-Bibi, Berrini, Jardins, Liberdade e Via Funchal) cresceu 4,43%. Já a quantidade de vagas aumentou 8,89%. Saltou de 180.878 para 196.950. As exceções nesse avanço ficam por conta das regiões da Berrini (teve aumento de garagens e redução de vagas), Jardins (os dois números caíram), Bela Vista e Liberdade (onde não houve variação). Nesse mesmo período, em Moema, Pinheiros, Itaim-Bibi, Vila Olímpia e centro, o valor da mensalidade diurna da garagem aumentou até 92%, segundo levantamento realizado pelo Sindicato de Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de São Paulo (SindePark).

Estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô paulistano começam a ganhar no segundo semestre deste ano 900 monitores de LCD, que serão instalados nas plataformas e informarão, em tempo real, o tempo estimado de chegada dos trens aos passageiros, em segundos. Os monitores também mostrarão informações gerais e avisos aos usuários e serão controlados por computadores rodando o sistema operacional livre Linux. No total, 51 estações devem ganhar os equipamentos. O novo sistema de comunicação que vai possibilitar esse fluxo de informações em tempo real já está em fase de estudos e implementação nas três linhas. [A PEÇA][/A PEÇA]