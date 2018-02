Paulista terá limite de 60 km/h, a partir de segunda-feira A CET vai uniformizar a velocidade máxima no Corredor Lapa-Paulista-Jabaquara em 60 km/h, a partir de segunda-feira. As mudanças principais são nas Avenidas Doutor Arnaldo, Paulista e Bernardino de Campos, em um total de 5,3 km de extensão, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h. Nos 15,7 quilômetros restantes, a velocidade máxima já é de 60 km/h. Mantém-se ainda em 50 km/h a velocidade na Heitor Penteado, na altura da Rua Capote Valente, no sentido Lapa.