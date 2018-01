Paulista será interditada no dia 31 para festa de réveillon

A Avenida Paulista será totalmente interditada no dia 31 de dezembro para a realização do evento da 84ª Corrida de São Silvestre e de Revéillon, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) A interdição começará por volta das 10 horas, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre as ruas Teixeira da Silva e Peixoto Gomide, com permissão de transposição da Avenida Paulista pela Rua Maria Figueiredo, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, Alameda Campinas e Rua Pamplona. A partir das 13 horas, a interdição será em ambos os sentidos no trecho entre as ruas Peixoto Gomide e Augusta, mantendo-se a permissão de transposição apenas pela Rua Maria Figueiredo e Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Às 13h30, a interdição acontecerá entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, nos dois sentidos, assim como a partir das 20 horas, até o encerramento do evento Revéillon, por volta das 2h30, no trecho entre as ruas Haddock Lobo e Teixeira da Silva, com permissão de transposição pela Alameda Joaquim Eugênio de Lima, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Maria Figueiredo e Rua Augusta. A CET vai montar o esquema especial de trânsito para a Avenida, com quatro gestores e 33 operadores. Utilizará, ainda, 1.250 cavaletes, cem rolos de fita de sinalização e faixas de orientação.