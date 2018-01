Paulista será aberta mais tarde para pedestres no domingo de Enem

A Avenida Paulista será aberta para pedestres em um horário alternativo neste domingo, 6, por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo a Prefeitura de São Paulo, a via não terá trânsito de veículos apenas no intervalo entre 13h e 18h - em dias comuns, a via fica fechada para os carros a partir das 10h.

A Prefeitura também informou que as demais vias do programa Ruas Abertas - como a Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, na Vila Mariana - vão ser destinadas somente à circulação de veículos neste domingo.

A SPTrans divulgou reforço das linhas de ônibus na capital. No domingo, haverá mais ônibus e mais partidas em 59 linhas. "As linhas deverão operar com frota de sábado, para atender aos estudantes no trajeto entre suas residências e as instituições de ensino", informou a SPTrans.

Veja abaixo as linhas que terão operação especial no domingo:

938L/10 - T.T.V.N.CACHOEIRINHA - LAPA

8000/10 - TERMINAL LAPA - PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

8100/10 - TERMINAL PIRITUBA - TERMINAL LAPA

172K/10 - JD. TREMEMBE - METRÔ TATUAPÉ

172U/10 - CEM. PQ. DOS PINHEIROS - MOÓCA

1206/10 - PQ. VL. MARIA - CORREIO

172R/10 - JAÇANÃ - METRÔ BELÉM

1730/10 - CENTER NORTE - SANTANA

1722/10 - JD. MARINA - METRÔ TUCURUVI

148P/10 - JARDIM PERY - TERM. BARRA FUNDA

1766/10 - JD. CABUÇU - METRÔ SANTANA

2104/10 - METRÔ SANTANA - TERM. PQ. D. PEDRO II

271F/10 - SHOP. CENTER NORTE - METRÔ BELÉM

971R/10 - CPTM JARAGUÁ - METRÔ SANTANA

1758/10 - JD. ANTÁRTICA - METRÔ SANTANA

172N/10 - SHOP. CENTER NORTE - METRÔ BELÉM

1721/10 - VL. SABRINA - METRÔ CARANDIRU

3301/10 - TERM. SÃO MIGUEL - TERM. PQ. D. PEDRO II

352A/10 - JD. HELENA - TERM. SÃO MATEUS

4210/10 - TERM. CIDADE TIRADENTES - TERM. PQ. D. PEDRO II

4312/10 - JD. MARÍLIA - TERM. PQ. D. PEDRO II

4314/10 - INÁCIO MONTEIRO - TERM. PQ. D. PEDRO II

4312/21 - JD. MARÍLIA - METRÔ BELEM

4314/21 - INÁCIO MONTEIRO - TERM. VL. CARRÃO

3160/10 - TERM. VL. PRUDENTE - TERM. PQ. D. PEDRO II

4113/10 - GENTIL DE MOURA - PÇA. DA REPÚBLICA

407R/10 - TERM. VL. CARRÃO - METRÔ BELÉM

407N/10 - TERM. CID. TIRADENTES - METRÔ PENHA

407W/10 - JD. IV CENTENÁRIO - METRÔ CARRÃO

2735/21 - JD. SÃO FRANCISCO - METRÔ PENHA

373M/10 - JD. GUAIRACÁ - SHOP. METRÔ TATUAPÉ

475R/10 - JD. SÃO SAVERIO - TERM. PQ. D.PEDRO II

478P/10 - SACOMÃ - POMPEIA

5034/10 - VILA LIVIERO - TERM. SACOMÃ

5110/10 - TERM. SÃO MATEUS - TERM. MERCADO

4032/10 - VILA DAS MERCES - UNIP

6030/10 - UNISA/CAMPUS 1 - TERM. STO. AMARO

607G/10 - METRÔ CONCEIÇÃO - E. T. ÁGUA ESPRAIADA

5290/10 - DIV. DIADEMA - PCA. JOAO MENDES

875ª/10 - AEROPORTO - PERDIZES

5111/10 - TERM. STO. AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II

6001/10 - TERM. CAPELINHA - TERM. STO. AMARO

6500/10 - TERM. STO. AMARO - TERM. BANDEIRA

737A/10 - TERM. JD. ÂNGELA - TERM. STO. AMARO

677A/10 - TERM. JD. ÂNGELA - METRÔ ANA ROSA

6291/10 - INOCOOP CAMPO LIMPO - TERM. BANDEIRA

709M/10 - TERM. STO. AMARO - TERM. PINHEIROS

856R/10 - LAPA - SOCORRO

809U/21 - METRÔ BARRA FUNDA - METRÔ VILA MADALENA

874C/10 - PQ. CONTINENTAL - METRÔ - TRIANON - MASP

809J/10 - JD. COLOMBO - TERM. PINHEIROS

702C/10 - JD. BONFIGLIOLI - METRÔ BELÉM

7458/10 - JD. BOA VISTA - EST. DA LUZ

6262/10 - CEASA - TERM. BANDEIRA

775V/10 - RIO PEQUENO - ITAIM BIBI

775N/10 - RIO PEQUENO - METRÔ VL. MADALENA

746V/10 - JD. REBOUÇAS - HOSP. CAMPO LIMPO

775F/10 - JD. DAS PALMAS - HOSP. DAS CLINICAS

8038/10 - PQ. CONTINENTAL - LAPA