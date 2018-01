Paulista será aberta mais tarde neste domingo por causa da Fuvest

A Avenida Paulista será aberta mais tarde para pedestres neste domingo, 27, por causa das provas da primeira fase da Fuvest, vestibular para preenchimento de vagas na Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a via será interditada das 13 às 19 horas - normalmente, é fechada para carros a partir das 10 horas no domingo.

A Prefeitura também informou que as demais vias do programa Ruas Abertas - como a Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, na Vila Mariana - vão ser destinadas somente à circulação de veículos neste domingo.

A mesma operação foi realizada durante o Exame Nacional do Ensino Médio, no início deste mês.

Ônibus. A SPTrans também reforçou a frota de ônibus. Nas dependências da USP, na zona oeste de São Paulo, as linhas 8012/10 e 8022/10, ambas denominadas Metrô Butantã - Cidade Universitária, vão operar com mais ônibus e partidas, neste domingo, 27.

Segundo a SPTrans, cada linha vai fazer cinco viagens a mais do que o programado para um domingo normal, no período entre 10h e 13h30, para facilitar o acesso dos candidatos ao câmpus onde serão feitas as provas.