Paulista: polícia vai pedir prisão de rapaz de 19 anos A Polícia Civil pedirá a prisão preventiva do estudante Jonathan Lauton Domingues, de 19 anos, único maior de idade do grupo de cinco jovens acusado de agredir três pessoas na Avenida Paulista, na região central, no dia 14. Os quatro adolescentes envolvidos no caso tiveram a internação pedida pela Justiça anteontem.