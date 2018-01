Paulista ganha 1º audioguia de rua de São Paulo

Criadora. Vanessa se inspirou no projeto de Londres: "Me surpreendi que não houvesse aqui"

A voz metalizada nos fones de ouvido aponta o caminho: "Pare! Olhe à esquerda!" Melhor obedecer: à sua esquerda, como indicou o timbre feminino, algum recanto desconhecido estará à mostra - alguém já parou para se olhar no espelho d"água do Parque Trianon, ou sentou-se na varanda dos fundos da Casa das Rosas, em cadeiras do início do século 20?

Pois esses são alguns dos pontos indicados pelo primeiro guia turístico de rua em áudio da capital paulista, lançado no último sábado. O programa leva o visitante a um passeio guiado apenas por som (em formato MP3) pela Avenida Paulista. A viagem começa no segundo andar do Conjunto Nacional ("bem na frente do elevador do meio") e termina, 50 minutos depois, no jardim da Casa das Rosas, já próximo do Paraíso.

Criado pela produtora Núcleo Corpo Rastreado, com apoio da Fundação Nacional das Artes (Funarte), o audioguia está disponível na internet para download gratuito. Basta baixar as 12 faixas seguindo as instruções do site. A produtora tem 20 MP3 players para emprestar - mediante agendamento - para quem não tem o aparelho. "Me inspirei em um tour em Londres. Pesquisei e me surpreendi que não houvesse aqui, já que na Europa são comuns", disse a responsável pelo projeto, a produtora de dança Vanessa Lopes, de 29 anos.

Passo lento. A dica ao longo do percurso é andar devagar, no ritmo dos passos gravados no MP3. Nos fones, entre ordens de "siga em frente pela calçada" e "espere o sinal verde para atravessar", é contada a história da Avenida Paulista, inaugurada em 1891.

Para tornar a experiência "mais sensorial" são recitados versos de Fernando Pessoa e o clássico O Espelho, de Machado de Assis. Um convite irresistível para diminuir o passo na agitação da avenida e - o melhor da experiência - sem que ninguém perceba o porquê.

Durante o passeio, a voz-guia indica - e conta a história - de pontos turísticos clássicos como o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e o Conjunto Nacional, e outros nem tanto, como o casarão da família Franco de Mello (entre a Rua Padre João Manuel e a Alameda Ministro Rocha Azevedo) e o Hospital Santa Catarina, perto da Estação Brigadeiro do Metrô.

"É uma viagem não só cultural, mas também artística, projetada para tirar o visitante da anestesia da multidão", disse Vanessa. O passeio pega atalho também pelo Metrô - seis frases para entrar e sair do subterrâneo -, entre as Estações Trianon-Masp e Brigadeiro.

Flashback. Desde sábado, 478 pessoas entraram no site para baixar as faixas e aproveitar o guia. Uma delas é a consultora em comércio internacional Katícia Bendo, de 31 anos, que percorreu a Avenida Paulista com seu MP3 no fim de semana.

"Ouvir sobre o passado fez pensar em como seria ver carroças e charretes cruzando a Paulista de antigamente. Foi como mergulhar numa pintura antiga", disse Katícia. "Mostra detalhes que você jamais veria. A sensação é que o passeio fica mais completo."

Os versos clássicos mesclados com informações também fazem pensar. As palavras de encerramento do tour são de Fernando Pessoa. Ouvidas na Casa das Rosas, à esquerda de um antigo forno, na frente de árvores frutíferas, de costas para a avenida, são convite à reflexão: "Digo do que ontem fui, procuro explicar a mim próprio como cheguei aqui". "Não há quem não respire fundo nessa hora", diz Vanessa, que já começou a elaborar projeto para outro áudio tour, desta vez um percurso pelo centro da capital paulista. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2011.

LÁ TEM

Nova York

Há dezenas de audioguias da cidade, a maioria cobrada. Entre os gratuitos está o do Central Park (www.centralpark.com/pages/walking-tours.html). Há duas opções para download: tour familiar ou com explicações sobre a arquitetura do parque

Londres

Premiado guia com temática ambiental, o And While London Burns (www.andwhilelondonburns.com) leva o visitante a conhecer ruelas do distrito financeiro, alertando para o aquecimento global. Download grátis

Barcelona

O extenso audioguia leva o turista a conhecer 16 atrações num só passeio. Em www.iaudioguide.com, o download sai a 4,95

Serviço

DOWNLOAD GRATUITO EM WWW.CORPORASTREADO.COM/ANONIMOS. RESERVA DE MP3 EM CONTATO@CORPORASTREADO.COM. TOUR: SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H ÀS 17H. NOS FINS DE SEMANA, POR CAUSA DE SAÍDAS DO METRÔ FECHADAS, FAIXAS 9 E 10 SÃO PULADAS.