Paulista fica com a Subprefeitura da Sé

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras formalizou hoje o acordo que repassa à Subprefeitura da Sé a responsabilidade pela manutenção da Avenida Paulista. Como a via fica no limite com a Subprefeitura de Pinheiros, serviços como manutenção de calçadas e poda de árvores eram feitos em cada lado de forma descoordenada. A intenção é utilizar a Paulista como teste - caso o modelo funcione, deverá ser replicado em outras avenidas na mesma situação.