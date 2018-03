Paulista e Marginais do Pinheiros e do Tietê terão faixas exclusivas de ônibus

As Marginais do Tietê e do Pinheiros ganharão faixas exclusivas de ônibus até o mês que vem e a Avenida Paulista, ainda neste ano. Condutores de carros, motos e caminhões que as invadirem vão correr o risco de tomar multa de R$ 53,20, além de receber três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A meta da administração do prefeito Fernando Haddad (PT) é priorizar o transporte coletivo, em detrimento do individual, melhorando a velocidade média dos ônibus.

O anúncio foi feito ontem pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo dia em que uma pesquisa divulgada pelo órgão mostrou que os índices de congestionamento têm piorado na capital paulista - isso apesar das diversas restrições de trânsito impostas pela Secretaria Municipal dos Transportes nos últimos anos, durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), como a proibição aos fretados e aos caminhões na Marginal do Tietê.

O levantamento da CET foi feito com base na média de lentidão máxima no período de 14 meses antes (1.º de janeiro de 2011 a 29 de fevereiro de 2012) e 14 meses depois (5 de março de 2012 a 30 de abril de 2013) das restrições a veículos pesados na Marginal do Tietê, em vigor desde março do ano passado.

As estatísticas mostram que, no horário de pico da manhã (7h a 9h), a lentidão no trânsito da cidade piorou 11%, pulando de 76 km para 84 km. No período das 9h às 17h, os congestionamentos partiram de uma média de 74 km para 92 km - piora de 24%. Já no pico da tarde (17h a 20h), houve crescimento de 17% (de 107 km para 125 km) no trânsito travado. No mesmo horário, na marginal, a piora foi maior, de 32%, subindo de 20 km para 26,4 km.

"Temos um volume cada vez mais significativo de carros. Então é preciso preservar uma área para o transporte coletivo, para que ele tenha uma velocidade eficiente", diz Mauricio Regio, diretor de Operações da CET. Segundo ele, a faixa exclusiva da Marginal do Tietê será a primeira a entrar em operação, até julho. Ela ficará na faixa da direita, na pista local, em ambos os sentidos, entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva e terá, ao todo, 12,7 km (veja o mapa acima). A sinalização começa a ser feita nesta semana. "Quando estiver pronto, já vamos liberando os ônibus e, em seguida, fiscalizando", afirma.

Além dos 2,4 mil marronzinhos da CET, 690 agentes da São Paulo Transporte (SPTrans) já estão aptos a multar invasão de faixa de ônibus.

Horário de pico. A faixa exclusiva funcionará das 6h às 9h de segunda a sexta-feira no sentido Castelo Branco. Na direção oposta, da Rodovia Ayrton Senna, ela vai operar das 17h às 20h.

Na Marginal do Pinheiros, ainda estão sendo definidos os trechos em que vigorará a faixa exclusiva para os coletivos. Ela deverá abrir no mês que vem.

Já a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Paulista, que também funcionará na faixa da direita de cada pista (hoje ocupada por faixas preferenciais, ou seja, que não rendem multa), abrirá ainda neste ano, segundo Regio. O número de linhas que circulam na via, hoje em 37, deverá cair pela metade.

Já existem 46,3 km de faixas exclusivas, criadas desde janeiro. Na semana passada, Haddad disse que esse número vai aumentar. "Até julho do ano que vem, devemos fechar os 150 km de faixas exclusivas."

Para Horácio Augusto Figueira, mestre em transportes pela USP, a medida é "boa para começar". "O horário deveria ser ampliado para todo o dia e a Prefeitura poderia usar esse mecanismo em outras avenidas, como a 23 de Maio, antes de instalar nelas os corredores de ônibus definitivos", defende.

Além das faixas, a Prefeitura promete entregar 150 km de corredores de ônibus até o fim do atual mandato.