Paulista é liberada após acidente e mais um é atropelado

SÃO PAULO - O sentido Consolação da Avenida Paulista foi liberado às 12h50 desta sexta-feira, 2, após uma ciclista morrer atropelada por um ônibus, na manhã de hoje, perto da Rua Pamplona.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), logo após a liberação, um outro pedestre foi atropelado no mesmo trecho, na altura do número 777, mas desta vez por uma motocicleta. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima. Não há interdição de via.