Paulista e Faria Lima lideram ranking Já conhecida por quem busca comprar ou alugar um imóvel em São Paulo, a valorização imobiliária sugerida pela Prefeitura não chega a surpreender. A nova PGV revela que os terrenos mais valorizados continuam os mesmos. Além das tradicionais ruas comerciais, as Avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima estão no topo, com valores venais por metro quadrado de até R$ 22,1 mil e R$ 13,7 mil, respectivamente.