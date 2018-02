Paul McCartney vai voltar ao Brasil para fazer show em Fortaleza Paul McCartney vai voltar ao Brasil para mais um show de sua turnê On The Run. Ainda sem data definida, é certo que a apresentação será em Fortaleza, no Ceará, na Arena Castelão, entre o fim de abril e o começo de maio, segundo afirmou o secretário Especial da Copa, Ferruccio Feitosa. Essa será a primeira vez que Paul fará um show no Ceará.