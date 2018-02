Paul McCartney vai embora e deixa só boas lembranças

O ex-beatle Paul McCartney e sua banda deixaram ontem pela manhã o hotel onde se hospedavam, no Morumbi, em São Paulo. Embarcaram ainda pela manhã na direção do Reino Unido, segundo confirmou sua assessoria. Com o ex-beatle, foi embora uma entourage de 110 pessoas, a equipe responsável pela montagem da Up and Coming Tour, que encantou São Paulo em duas apresentações no Morumbi.

O cantor, de 68 anos, apresentou-se para cerca de 178 mil pessoas no País em três shows, nos Estádios do Beira-Rio (Porto Alegre) e do Morumbi (São Paulo). Centenas de personalidades foram ao Morumbi ver o concerto. "McCartney em grande forma, mais de duas horas, sem parar. Temos idade parecida, e ele mostra enorme energia e prazer no que faz. Como eu", brincou o ex-candidato à presidência José Serra, em mensagem no Twitter.

O site do ex-beatle ainda não traz informações sobre qual será o próximo concerto pelo mundo. "São Paulo, nunca esquecerei seus lindos sorrisos e lágrimas... e 60 mil balões brancos", escreveu no Twitter, ontem, o guitarrista de Paul, Brian Ray. Ele também comemorava o fato de ter vendido em São Paulo (após ter sido autorizado por Paul) todas as cópias de seu mais recente CD solo, This Way Up. "Uau, todos aqueles balões brancos eram um lindo símbolo da paz em São Paulo. Aposto que surpreenderam vocês de verdade. Façam uma jornada segura para casa", afirmou Brian Ray.

Turnê. Ao todo, McCartney ficou 17 dias na América do Sul. Além dos shows, deixou uma imagem de simpatia e elegância. Blogs e sites ainda exibem fotos de seu passeio de bicicleta (andou pela Rua Tabapuã, no Itaim-Bibi, e foi até o Parque do Povo, no sábado).

Sua última reverência ao Brasil, no show de segunda-feira, foi à música brasileira, cantarolando o hit Chove, Chuva, de Jorge Ben Jor - o grupo Black Eyed Peas também demonstrou afeto pela canção em seu show recente no Rio de Janeiro, tocando-a com o próprio Ben Jor. A turnê Up and Coming Tour teve 29 apresentações pelo mundo desde março. Paul também fez um show de surpresa em Nova York, em um talk-show.