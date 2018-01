PATTON: O CANTOR DE CANTINA

Enquanto os técnicos tentavam solucionar os problemas, os integrantes da orquestra, todos vestidos com camisas da seleção brasileira, eufóricos por sua apresentação num festival do porte do Rock in Rio, tentavam ludibriar a plateia e amansar os ânimos com o retardamento do show.

Quando teve início o concerto, mesmo com o fato de ser a primeira apresentação do vocalista do Mondo Cane (e ex-Faith no More) no Rio, o que se viu foi uma enxurrada de clichês musicais. O clima era de tarantela americanizada em um restaurante de fundo de quintal do Bexiga, com Patton cantando em italiano.

A plateia entrou no clima apenas quando Patton deu pitadas de rock no palco, proclamando palavrões em inglês e em português para cativar os jovens presentes. "Rock in Rio? Rock in São Paulo? Rock in Heliópolis? Mother Fuck (filho da p...)", brincou o vocalista.

Na segunda metade do show, os meninos de Heliópolis entregaram uma camisa com número 13 da Seleção a Patton, que de maneira populista não hesitou em vesti-la. Os integrantes da orquestra fizeram sua parte com competência. Não tiveram culpa e nada puderam resolver diante de arranjos tão cafonas. Pelo que ainda há pela frente no Palco Sunset, com algumas atrações estrangeiras, como Afrika Bambaataa, Joss Stone e The Growlers (com Marcelo Camelo), tudo indica que Patton será a menos lembrada. / L.N.