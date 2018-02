Patrulhamento deve ser diversificado na região da Paulista Na Avenida Paulista é preciso aumentar ainda mais o patrulhamento com motocicletas, bicicletas e a pé, para facilitar os deslocamentos, como ação mais imediata. É a melhor forma de cobrir todas as áreas daquela região, porque lá o trânsito é bastante intenso durante todo o dia e, com as viaturas, fica muito mais difícil perseguir os criminosos. Os bandidos conseguem fugir para os dois lados, tanto em direção aos Jardins quanto para a Bela Vista.