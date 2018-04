Patriota elogia decisão de Obama

O chanceler lembrou que os brasileiros são um dos maiores grupos de visitantes dos Estados Unidos e também deixam por lá muito dinheiro.

"Só podemos ver como uma manifestação positiva. Um grande número de brasileiros tem viajado aos Estados Unidos e contribuído até bastante com a economia americana", afirmou.

O governo brasileiro briga há bastante tempo pela facilitação dos vistos, especialmente de negócios. Na visita do presidente Barack Obama, em março do ano passado, essa foi uma das principais reivindicações dos empresários do País.

Patriota afirmou também que a medida dos Estados Unidos é um bom sinal, uma vez que o governo brasileiro está preparando a visita da presidente Dilma Rousseff ao país, em retribuição à visita de Obama no ano passado. / LISANDRA PARAGUASSU