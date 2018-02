Pátio Paulista escapa de multa O Shopping Pátio Paulista cumpriu o prazo estipulado por fiscais da Prefeitura e entregou ontem a documentação que eles exigiram sobre um estacionamento com supostas irregularidades. O material está sendo analisado. Com a entrega dos papéis, o centro de compras escapou de ser multado, diferentemente do que ocorreu com o Shopping Pátio Higienópolis. A fiscalização nos dois locais só aconteceu após denúncia de que eles teriam pago R$ 1,6 milhão em propinas para conseguir funcionar.