O Shopping Pátio Higienópolis, na região central, ficou sem luz e sem funcionar ontem por 6h40. A Eletropaulo diz que houve problema interno de distribuição de energia e ressaltou que nas ruas não houve interrupção no fornecimento. Somente às 19h45 as lâmpadas começaram a ser acesas. Já o shopping alegou que "as quedas de energia são recorrentes na região" e afirmou que ainda apura as causas do apagão.