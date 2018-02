Pátio abandonado de ônibus vira parque São Paulo tem inúmeros exemplos de prédios e áreas abandonados pela cidade que poderiam ser melhor aproveitados pela população. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, um problema parecido está sendo resolvido pela prefeitura local. Depois de três anos de obras e investimentos de US$ 26 milhões, uma antiga garagem de ônibus abandonada no sul da cidade foi transformada em um parque aberto aos cidadãos e voltado à preservação, com pântanos naturais. O dinheiro para as obras veio de um programa de títulos ambientais vendidos pelo poder público.