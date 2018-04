Pastores travaram 'guerra santa' contra Kassab Durante os 53 dias em que a Igreja Mundial do Poder de Deus do Brás ficou lacrada, entre 21 de dezembro e 13 de fevereiro, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) sofreu duros ataques do bispo Valdomiro Santiago, fundador da igreja. No Canal 21, o bispo desafiou o prefeito a fechar também as escolas de samba.