Pastor evangélico é assassinado dentro de igreja em Piracicaba

Maria do Carmo Pagani, Especial para o Estado

CAMPINAS - Dois homens encapuzados executaram na noite desta sexta-feira, 28, o pastor Francisco de Assis Justino, de 65 anos, dentro de uma igreja evangélica no Jardim Gilda, em Piracicaba, logo após ele ter feito sua pregação em um culto.

Segundo a Polícia Civil, eles entraram no local, mandaram as testemunhas se afastarem e dispararam pelo menos três tiros na vítima. Dois deles atingiram o tórax e um o abdômen. A perícia, porém, afirma ter encontrado quatro projéteis no local.

O assassinato ocorreu, segundo as testemunhas, por volta de 22h, assim que o culto se encerrou e os fiéis estavam saindo do templo. A dupla chegou encapuzada, com capacete e numa motocicleta, cujo modelo e placa, segundo informações da polícia, não foram anotados pelos fiéis que presenciaram o crime.

O pastor chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital dos Fornecedores de Cana, mas não resistiu e morreu cerca de uma hora depois de ter sido baleado. A polícia vai apurar agora as motivações do crime e quem o praticou.