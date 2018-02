Pastor alemão sem focinheira foge de casa e ataca menino de 1 ano e 9 meses Um menino de 1 ano e 9 meses foi atacado às 11h20 de anteontem por um cachorro pastor alemão quando passeava de mãos dadas com o pai pela Rua Professora Nova Gomes, no Alto de Pinheiros, zona oeste. O cachorro pertence a uma juíza de 40 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia. O animal teria escapado por um portão aberto, da casa da magistrada. Um vigia da rua testemunhou o ataque e disse que o cachorro não usava focinheira. Parte da bochecha da criança teria sido arrancada. O menino apresentou ferimentos no queixo e nas pálpebras. Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 14º DP (Pinheiros), a própria dona do cachorro ajudou a criança e os pai. O menino foi levado ao Hospital Panamericano, na própria região de Pinheiros. Ainda de acordo com a polícia, a juíza prometeu arcar com as despesas médicas. Ela pediu aos pais que transferissem a criança para o Hospital Sírio-Libanês, o que ocorreu no sábado. A polícia solicitou exame de corpo de delito.