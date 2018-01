Pastel da zona leste é o melhor de 2010

Vencedora do concurso Melhor Pastel de Feira de São Paulo, realizado ontem na Praça Charles Miller, no Pacaembu, Helena Midori Agena e Silva, da Pastéis e Salgados Agena, preferiu que o marido e um dos filhos recebessem o prêmio. Muito tímida, ela revelou que não tem segredo especial. O importante é ter "muito carinho e dedicação".

Dez barracas de pastel de feira da cidade concorreram na final. Tanto o pastel quanto o caldo de cana foram vendidos a R$ 1 para o público. O pastel de carne de cada barraca foi avaliado por 35 jurados técnicos e 70 jurados vips, selecionados pelas subprefeituras. Os finalistas foram escolhidos entre 115 feirantes inscritos pelo júri popular - 61.229 pessoas participaram - e por um júri secreto, com dez estudantes de gastronomia. Vinte mil pastéis foram vendidos ontem - só na barraca campeã foram 2.300.

Em todas as etapas, os critérios considerados foram textura e sabor da massa, quantidade de recheio, higiene e organização da barraca e qualidade do óleo. As barracas que reciclam óleo ganharam um ponto extra.

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) visitou as barracas antes da premiação e entregou o certificado à campeã. "O concurso é a forma de dar visibilidade aos pastéis, mostrando aos turistas o quanto é importante conhecer nossas feiras. Temos tido motivação muito grande dos proprietários para melhorar condições de higiene e conforto", afirma.

O primeiro lugar rendeu à família Agena prêmio de R$ 8 mil. Com marido, dois filhos e dois funcionários, Helena monta a barraca toda sexta-feira na Rua José Gomes Faria, na Vila Cisper, São Miguel Paulista. Descendente de japoneses, ela herdou o trabalho do pai, já morto. "Ele começou tudo, há 36 anos", conta. Segundo o marido, Benedito Paulino da Silva, todos colocam a mão na massa, mas o segredo do tempero é da mulher. "A fórmula é dela", conta ele, que pretende investir em equipamentos e dividir parte do dinheiro com os funcionários.

A pasteleira Maria Kuniko Yohaha, campeã em 2009, foi vice desta vez. Até sair o resultado, sua barraca era a mais concorrida. Para conquistar clientes, sua equipe distribuiu lenços umidificados e instalou lixeiras de coleta seletiva. "Para mim é indiferente; não posso querer ganhar todo ano. Valeu o resultado, mas meus funcionários estavam com muita expectativa e ficaram decepcionados", diz Maria, que ganhou R$ 2 mil. "Se fosse campeã ia parar (de concorrer), mas agora tentarei melhorar. Quero o bi."

Em terceiro lugar, a barraca Pastéis e Salgados Yamashiro ganhou R$ 1 mil.

PASTEL CAMPEÃO

Ingredientes

Recheio: Carne moída (cerca de 80g a 100g de carne por pastel)

Cebolinha e cebola picada

Sal e pimenta

Massa: "é segredo"

Preparo

Depois que a casca ficar dourada, já está bom para servir