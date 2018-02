Pastel da Maria é eleito o melhor de São Paulo pela segunda vez

SÃO PAULO - O Pastel da Maria confirmou favoritismo e levou pelo segunda vez o prêmio de o melhor de São Paulo. A barraca ganhou os R$ 8 mil do concurso promovido pela Prefeitura e desbancou as mais de 800 barracas inscritas em 2011 - o terceiro de premiação.

Em segundo lugar, com o prêmio de R$ 2 mil, ficou a Pastelaria Erenito; já a terceira colocação ficou a banca do Pasteis Agena - vencedor na edição de 2010 do concurso. O prêmio é de R$ 1 mil. Os critérios de escolha foram higiene, atendimento e, claro, o pastel de carne, o mais popular entre os fregueses.

Como nas edições anteriores, duas barracas de cada região da cidade foram escolhidas: norte, sul, centro-oeste, leste 1 e leste 2, segundo divisão da Prefeitura. Os melhores de cada região terão o direito de atuar em eventos da Prefeitura, como a Virada Cultural e a Parada Gay.

Os outros finalistas do concurso de Melhor Pastel de São Paulo foram Sensação Pastéis, Pastel Léo e Elaine, Patelaria Yukari, Barraca da Hiromi, Barraca da Soninha, Pastel Kyoto e Pastéis Yamashiro.

Caldo de cana. Durante a cerimônia também foram anunciados os vencedores do Circuito da Garapa, que certificou os melhores caldos de cana da capital. A bebida foi analisada de acordo com critérios como a qualidade dos produtos, sabor, opções de sabores oferecidos, atendimento e higiene das bancas. A ganhadora foi a garapa de Nilva Yulie Subuiura Arakari, que trabalha na Avenida Ceci, no Jabaquara, às quintas-feiras. Em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, Ewerton Virginio Itonaga do Carmo e Milton Lino

Os melhores pastéis:

1º. Pastel da Maria

2º. Barraca da Soninha

3º. Pastéis Agena

4º. Pastéis e Salgados Yamashiro

5º. Pastel Kyoto

6º.Barraca da Hiromi

7º. Pastel Léo e Elaine

8º. Pastelaria Ykari

9º. Sensação Pastéis

10º. Pastelaria Erenito

Os melhores caldos de cana:

1º. Nilva Yulie Subuiura Arakari

2º. Ewerton Virginio Itonaga do Carmo

3º. Milton Lino

4º. Artt com de Caldo de Cana

5º. Lindaura da Silva Moraes

6º. Maria de Lourdes de Abreu Marchesini

7º. Yoshitake Kanashiro

8º. Caldo de cana Cordeiro

9º. Maassaki Arakai

10º. José Carlos da Silva

Serviço:

Pastel da Maria

- Rua Fradique Coutinho, 580 - Pinheiros - das 11h às 20h, de segunda a sexta; das 11h às 18h aos sábados e feriados

- Rua Valdemar Martins, 204 - Casa Verde - das 10h às 21h, de segunda a sexta; das 10h às 18h aos sábados e feriados

