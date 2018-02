Pasta determina levantamento dos gastos das prisões A Secretaria da Administração Penitenciária vai fazer um levantamento de todos os gastos feitos com a compra de tanques e bombas de combustível no Estado. Os presídios têm esses equipamentos a fim de garantir o abastecimento de suas frotas de veículos. A devassa nos processos de compra foi ordenada pelo secretário Lourival Gomes. O objetivo é comparar os valores pagos pelas unidades prisionais. Três funcionários do gabinete da pasta devem conduzir as investigações depois que o secretário tomou conhecimento de possíveis indícios de irregularidades nas compras da região de Campinas. A coordenadoria dos presídios da região defende a regularidade das licitações.