Passo a passo

1.

Como a pessoa física pode consultar os débitos?

Com a senha, gratuita, bastará acessar www.prefeitura.sp.gov.br/duc. Ali, a pessoa vai visualizar o extrato com as dívidas. É possível imprimir os boletos para o pagamento online e imediato. Hoje, é necessário ir ao posto da Prefeitura no Vale do Anhangabaú para checar as dívidas e conseguir as cópias dos boletos. Se forem débitos até 2006, o contribuinte também poderá direcionar a dívida para o PPI

2.

E a pessoa jurídica?

Para quem é dono de empresa, a senha para o acesso ao programa na internet será fornecida somente na Praça do Anhangabaú, mediante a apresentação do CNPJ