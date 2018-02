Passeios levam grupos à origem dos ingredientes

A celebração gastronômica promovida pelo 6.º Paladar - Cozinha do Brasil promoverá algumas fugas do hotel Grand Hyatt São Paulo. Será como fazer turismo numa cidade desconhecida, tendo como guia um "local".

As excursões começam na madrugada da quinta para sexta-feira (29/6), quando o chef do Epice, Alberto Landgraf, leva um grupo para visitar a Ceagesp.

Os visitantes acompanharão a chegada do carregamento de peixes e vão aprender truques para escolhê-los, conforme a época do ano e a receita.

Dicas preciosas também serão compartilhadas por Jefferson Rueda. No sábado (30/6), ele vai abrir as portas do açougue do seu novo restaurante, o Attimo, para destrinchar um porco na companhia dos participantes do Paladar-Cozinha do Brasil. Os cortes mais comuns (e incomuns) da carne suína serão transformados em petiscos e servidos ali mesmo, na cozinha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro passeio também levará os participantes à cozinha, só que do D.O.M, de Alex Atala, eleito o 4.º melhor do mundo. Escalas também estão previstas no Dalva e Dito e na Em Nome do Pão, padaria de Atala.

Considerado um dos melhores padeiros de São Paulo, Shimura comandará uma aula externa no Moinho Anaconda, onde o grão de trigo vai virar farinha.

O tempero fica por conta das irmãs Silvia e Sabrina Jeha, que guiarão um grupo pelo viveiro Sabor de Fazenda, na Vila Maria. No passeio pelos canteiros de ervas, elas vão revelar segredos do cultivo. E todo mundo sai de lá com uma muda.

Domingo (1.º) será dia de pegar a estrada. O chef José Baratino, do Emiliano, vai guiar um grupo pela Fazenda Família Orgânica, associação de produtores rurais de Campinas. A visita termina com almoço caipira. Para quem ficar na capital, David Hertz conduzirá um passeio agendado pela comunidade de Paraisópolis, onde projetos sociais e restaurantes do bairro se misturam na programação.

Os sabores do sertão e a prosa da culinária caipira

Fogão a lenha, queijo, farofa, mandioca e sotaques caipira e nordestino. Rubacão, farofa de queijo de manteiga, pirão de cuscuz, galinha de camboeiro. No 6.º Paladar - Cozinha do Brasil, a escritora paraibana Ana Rita Suassuna, autora de Gastronomia Sertaneja - Receitas que Contam Histórias, vai passear pela cozinha do semiárido. Caberá aos chefs Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e Wanderson Medeiros, do Picuí, de Maceió, revisitar os clássicos sertanejos. Na companhia do paraense Thiago Castanho, o chef do Mocotó cozinhará com diferentes farinhas do Norte e do Nordeste. A cozinha caipira será o tema do culinarista João Rural, viajante aventureiro pelo Vale do Paraíba paulista. Além de falar sobre os pratos mais emblemáticos, a cultura tropeira e o papel do fogão à lenha, ele vai compartilhar receitas do bolinho caipira e do café com rapadura. É a partir de muita prosa com moradores do interior que João cataloga as receitas e as publica em livros e no Guia Nascentes, tornando-se um dos maiores especialistas em comida de roça.