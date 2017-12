Passeios de bicicleta e trólebus comemoram os 461 anos de São Paulo

SÃO PAULO - Para comemorar os 461 anos de São Paulo, a Prefeitura organiza passeios turísticos de trólebus e de bicicleta por cartões postais da cidade. Os tours vão acontecer durante a manhã do próximo domingo, 25, data de aniversário da capital, e, no caso dos ônibus elétricos, vão até a tarde. Tudo de graça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 10ª edição do Passeio Turístico de Trólebus vai começar a sair do Pátio do Colégio, na região central, a partir das 9h. A previsão é de que os veículos saiam a cada quatro minutos, até as 15h. Só será permitido transportar passageiros sentados.

O programa conta com guias de turismo que, ao longo do trajeto, narram a história da cidade. Entre os pontos turísticos do passeio estão o Mosteiro de São Bento, o Teatro Municipal e a Catedral da Sé, além de ruas antigas da cidade.

Já o passeio ciclístico está marcado para as 8h e deverá percorrer 15,8 quilômetros do centro histórico de São Paulo. Ao todo, os ciclistas vão passar por 12 pontos turísticos, como o Sambódromo do Anhembi, a Pinacoteca do Estado e o famoso cruzamentos entre as Avenidas Ipiranga e São João. A chegada está prevista para as 11h30, no Vale do Anhangabaú.

A expectativa da Prefeitura é de que a "Pedalada de Aniversário" reúna 5 mil pessoas. As inscrições para o passeio serão realizadas pela internet até esta quarta-feira, 21.

Os participantes terão direito a um número de peito e a uma camiseta do evento. A retirada deste kit acontecerá no sábado, 24, das 9h às 18h, no Centro Esportivo e de Lazer Tietê, localizado a cerca de 300 metros da Estação Armênia.

Serviço

Passeio Turístico de Trólebus

Dia: 25 de janeiro

Horário: das 9h às 15h

Local de saída dos ônibus: Pátio do Colégio

Duração do passeio: 40 minutos

Passeio Ciclístico e Caminhada do Aniversário de São Paulo

Data: 25 de janeiro - Domingo

Concentração na Avenida Paulista em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp)

Largada às 8h

Inscrições pela internet

Retirada do kit

Data: Sábado, 24 de janeiro

Horário: das 9h às 18h

Local: Centro Esportivo e de Lazer Tietê

Endereço: Avenida Santos Dumont, 843, Luz (próximo à Estação Armênia)