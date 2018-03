Passeio nas Cataratas está suspenso até amanhã BUENOS AIRES - Os passeios náuticos do lado argentino das Cataratas do Iguaçu ficarão interrompidos pelo menos até amanhã, segundo informou o Centro Operacional das Cataratas. Os passeios foram suspensos na segunda-feira, após acidente com lancha que matou dois americanos e feriu outras cinco pessoas, e serão retomados somente após perícia no local.