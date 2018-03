Passeata reúne cinco mil pessoas no Recife

RECIFE - Cerca de cinco mil pessoas esqueceram o jogo do Brasil contra o Uruguai pela Copa das Confederações nesta quarta-feira, 26, e preferiram protestar nas ruas do Recife. Em passeata, caminham da Avenida Agamenon Magalhães, que liga a capital a Olinda, em direção ao Centro de Convenções, onde funciona a sede provisória do Governo de Pernambuco.

O grupo quer entregar uma pauta ao governador Eduardo Campos (PSB), relativa a transporte público. Um dos cartazes afirma: "Queremos ônibus padrão Fifa, com todos sentados". Além da reivindicação no campo do transporte, há no ato cobrança por melhor aposentadoria, menos corrupção e até Justiça para um crime ocorrido esta semana em Pernambuco. A passeata é pacífica e formada principalmente por jovens.