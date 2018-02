Passeata pede fim das mortes Cerca de 200 pessoas marcharam ontem do Masp ao Teatro Municipal. Com a bandeira "Cotas sim, massacre não", lembraram Zumbi dos Palmares e seguiram, sob chuva, ao som de tambores. A marcha, que ocorre há nove anos no Dia da Consciência Negra, trouxe para debate neste ano as mortes de jovens negros na recente onda de violência. "Episódios como esse só recrudescem o que já ocorre desde a escravidão", disse a militante Sueli Chan. / JULIANA DEODORO