Passeata contra projeto da Nova Luz reúne 200 Passeata contra o projeto Nova Luz e outras obras da gestão do prefeito Gilberto Kassab (sem partido) mobilizou cerca de 200 pessoas no centro de São Paulo na manhã de ontem, segundo a Polícia Militar. Os manifestantes partiram às 11h15 da Praça João Mendes e encerraram a caminhada no Viaduto do Chá às 13h. O principal alvo de críticas foi a Lei Municipal 14.917/09, que dá à iniciativa privada o direito de revitalizar e explorar comercialmente a Luz e a Santa Ifigênia, abrangidas pelo Nova Luz.