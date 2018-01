Passe Livre participa de debates sobre SP no Ibirapuera

Integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) e da Mídia Ninja, além de representantes de outros coletivos, voltam a se reunir nesta quarta-feira, 25. Mas, desta vez, eles estarão longe das ruas e não pretendem protestar. O encontro das lideranças será no Auditório do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, onde participam do evento Arq.Futuro com representantes do poder público.

É a quinta edição do encontro, que começou em 2001 e se propõe a discutir problemas e soluções relacionadas às cidades e à gestão urbana. Neste ano, o tema central é "Ouvindo as Ruas: Novos Modelos para Transformação Urbana".

"É importante aproveitar a energia que veio das ruas, revelada nos protestos de junho. O equilíbrio entre os integrantes das comunidades, dos governos e da iniciativa privada, conversando em uma mesma sala, pode contribuir para a discussão de boas soluções para as questões urbanas", afirmou a empresária Marisa Moreira Sales, cofundadora do projeto.

O evento começou na segunda-feira, no Rio. Entre os presentes estava o ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Medellín, na Colômbia, Alejandro Echeverri.

Plano Diretor. Em São Paulo, além dos protestos de junho, na sexta-feira os organizadores vão levantar discussões sobre o novo Plano Diretor da capital, que deve ser apresentado nos próximos dias à Câmara Municipal. Nesses debates, estarão presentes o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Mello Franco, e o vereador Andrea Matarazzo (PSDB), presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal.

"O objetivo é tornar o debate do Plano Diretor mais próximo do cidadão comum, que precisa entender e participar das discussões que envolvem sua cidade", afirma Marisa.