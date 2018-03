Passe Livre diz que poderá fazer novos protestos por tarifa zero

SÃO PAULO - O Movimento Passe Livre (MPL) ainda decidirá sobre novos protestos nas ruas pela tarifa zero no transporte público em São Paulo após a revogação do aumento da tarifa. O grupo confirmou uma nova manifestação, a sétima desde o dia 6, na tarde desta quinta-feira, 20, em uma entrevista coletiva pela manhã. Segundo os ativistas, o ato será uma resposta ao “apoio popular” recebido nas ruas e pedirá o arquivamento dos processo criminais contra pessoas que participaram dos eventos e o fim da repressão policial nas cidades que ainda não tiveram redução do valor do bilhete. O evento será na Praça do Ciclista, na região da Paulista, às 17 horas.

“A cidade não esquecerá o que viveu nas últimas semanas. Aprendemos que só a luta dos de baixo pode derrotar os interesses impostos de cima”, afirmou o grupo, em um comunicado feito no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, na manhã desta quinta. O MPL mantém a reivindicação de tarifa zero, mas diz que ainda não decidiu se vai promover novos protestos, além do ato marcado para a tarde desta quinta.

