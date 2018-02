Passarelas pela cidade Transformar endereços conhecidos da cidade em palco para desfiles é um recurso quase histórico na moda brasileira. Estilista que ganhou fama na década de 1980, Conrado Segreto usou as escadarias da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em 1988, e depois do Museu Paulista, no Ipiranga, em 1990, para exibir suas coleções.