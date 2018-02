Passarela e túnel vão ligar prédios do HCor O Hospital do Coração (HCor) no Paraíso, zona sul, ganhou autorização da Prefeitura para interligar seus dois prédios por um túnel e uma passarela em três níveis. O decreto que permite a intervenção, publicado ontem no Diário Oficial da Cidade, é do próprio prefeito Gilberto Kassab (PSD). Pelo uso do "espaço aéreo e subterrâneo" do Município, o hospital vai pagar como contrapartida R$ 6.545 mensais.