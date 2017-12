Passarela divide culpa em atropelamento na via

A existência de passarela ou passagem de nível para a travessia divide responsabilidades em caso de atropelamento. Por unanimidade, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu pela metade o valor da indenização a ser pago à viúva de um ciclista, morto ao atravessar a linha de trem da extinta RFFSA no Jardim Solemar, em Praia Grande (SP). Em decisão anterior, o Tribunal de Justiça havia negado a indenização, alegando culpa do ciclista. Para o STJ, a via devia ter também segurança garantida pela ferrovia.