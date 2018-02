Passaporte sob custódia da DHL será entregue A empresa DHL Brasil informou ontem, por meio de nota oficial, que entregará os passaportes brasileiros com visto americano que ainda estão sob sua custódia. Na quinta-feira, a DHL foi impedida de fazer a entrega dos passaportes por decisão da Justiça Federal em São Paulo. Esse serviço, segundo a Justiça, só pode ser feito pelos Correios, que contam com seu monopólio no País.