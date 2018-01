Passaporte: emissão quase normalizada

Os transtornos começaram em janeiro, quando venceu o contrato da PF com a empresa terceirizada responsável pelo atendimento à população. Para ter tempo de treinar os novos funcionários, foi preciso reduzir em um terço a média diária de atendimento - de 1.500 para 1.000.

Para piorar, a PF notou um aumento da procura por passaportes, incomum para essa época do ano. As dificuldades para encontrar horários se concentravam nos dois principais postos de atendimento à população - a superintendência da PF e o Shopping Light -, que reúnem quase metade da demanda diária por passaportes. Atualmente, os federais têm conseguido efetuar 1.600 atendimentos por dia.

A PF mantém a recomendação para que as pessoas só deem entrada no pedido de passaporte se tiverem urgência. Quem tem viagem marcada deve se dirigir à superintendência levando RG, título de eleitor com o comprovante da última eleição, carteira de reservista e a guia de pagamento da taxa de R$ 156,07, além de um comprovante de compra da passagem. / BRUNO TAVARES