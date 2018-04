Passaporte com chip já é emitido em todo o País O novo passaporte com chip, também conhecido como E-Passaporte, já é emitido em todo o País, desde sexta-feira, segundo informações da Polícia Federal. A tecnologia empregada permitirá a sua utilização, no futuro, em portais automatizados de controle migratório. Quem tiver o passaporte no modelo anterior (sem chip), e o documento ainda estiver dentro do prazo de validade, não precisará se preocupar em requerer novo documento. Além do chip, o novo documento conta com mais segurança, como a marca d"água.